Der Flughafen Mönchengladbach zieht ein positives Fazit für 2021. So beschäftigt der Flughafen nun 755 Menschen. Im Vergleich zu 2020 sind das 82 mehr. Der Flugbetrieb nahm hingegen leicht auf 47.200 Bewegungen ab, ein Minus von drei Prozent. Das liegt vor allem am Schulungsbetrieb (-20 Prozent), so der Flughafen.