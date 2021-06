Flughafen Mönchengladbach gibt neuen Geschäftsführer bekannt

Andreas Ungar wird zum 1. Januar neuer Geschäftsführer am Flughafen Mönchengladbach (MGL). Er folgt damit auf Franz-Josef Kames, der bereits Ende März in den Ruhestand gegangen ist, teilte der Airport mit. Ungar war zuvor Betriebsleiter und Geschäftsführer der Sicherheitsdienste am Flughafen Münster/Osnabrück.