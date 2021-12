Kurzmeldung Flughafen Memmingen will bis 2030 klimaneutral sein

Der Flughafen Memmingen hat seinen zweiten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. In diesem setzt der Airport sich das Ziel, bis 2030 kein CO2 mehr zu produzieren, ohne es kompensieren zu können - er will Klimaneutralität erreichen. Der Bericht stellt in den drei Handlungsfeldern Ökonomie, Ökologie und Soziales verschiedene Maßnahmen vor.