Flughafen London-Gatwick wird acht Tage bestreikt

Rund 230 Beschäftigte der Bodenabfertigung und Passagierbetreuung am Flughafen London-Gatwick werden diesen Monat acht Tage lang wegen Lohnstreitigkeiten die Arbeit niederlegen. Das kündigte die Gewerkschaft Unite an und warnte vor Störungen und Verspätungen am zweitgrößten Flughafen Großbritanniens.

Die Bodenabfertiger, Fluggastbetreuer und andere Beschäftigte des Flughafens Gatwick verhandeln mit mehreren Arbeitgebern, darunter Red Handling, Wilson James, Menzies und ASC, über verschiedene Lohnfragen.

Letzten Monat wurden einige geplante Streiks abgesagt, nachdem die Beschäftigten verbesserte Lohnangebote erhalten hatten. Nun kündigte Unite jedoch an, dass die Beschäftigten von Red Handling und Wilson James in den Ausstand treten würden.

Die jüngsten Streiks, die in mehreren Tranchen vom 18. bis 28. August stattfinden und am britischen Nationalfeiertag enden sollen, werden laut der Gewerkschaft in den ersten vier Tagen zu über 200 Flugausfällen oder Verspätungen führen.

"Red Handling und Wilson James müssen aufwachen und 'den Kaffee riechen'. Andere Arbeitgeber am Flughafen sind bereit, die üblichen Tarife zu zahlen, und es gibt keine Entschuldigung, warum sie das nicht auch tun sollten", sagte Unite Generalsekretärin Sharon Graham. "Unsere Mitglieder werden unter keinen Umständen reale Lohnkürzungen und Hungerlöhne akzeptieren".