Flughafen Leipzig/Halle bekommt neue Anflugverfahren

Am Flughafen Leipzig/Halle treten zum 30. Januar neue Anflugverfahren in Kraft. Diese wurden von der deutschen Flugsicherung (DFS) erarbeitet. Laut Mitteilung wurden die Änderungen notwendig, um auch in Zukunft das steigende Verkehrswachstum bewältigen zu können.