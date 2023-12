Der Flughafen von Krasnodar im Süden Russlands, der seit Beginn des Krieges in der Ukraine geschlossen ist, hat am Freitag einen Testflug durchgeführt, wie die russische Luftfahrtbehörde mitteilt. Das deutet auf eine baldige Wiedereröffnung hin. Krasnodar liegt in der Nähe der russischen Küsten des Schwarzen und des Asowschen Meeres.