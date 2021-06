Flughafen Köln/Bonn will Vorreiter bei Klimawende sein

Der finnische Konzern Neste bietet am Köln/Bonner Flughafen nachhaltigen Treibstoff an. Damit soll die CO2-Bilanz der Fluggesellschaften verbessert werden. Ein erstes Flugzeug sei bereits mit dem grünen Kerosin gestartet.

Grüner Treibstoff für den Luftverkehr ist heiß begehrt. Denn bislang ist der nachhaltige Flugstoff ein knappes Gut und zudem im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin sehr teuer. Der Flughafen Köln/Bonn bietet den Fluggesellschaften nun trotz der komplizierten Herstellungsverfahren das sogenannte SAF (Sustainable Aviation Fuel) an.

Der finnische Konzern Neste werde seinen nachhaltigen Brennstoff mit der Unterstützung des führenden Anbieters für Flugzeugbetankungsdienste in Deutschland, AFS, zur Verfügung stellen, teilte der Köln/Bonner Flughafen am Freitag mit. Ein Flugzeug sei bereits im Juni zu einem Frachtflug mit ASL Airlines im Auftrag von Amazon mit dem Treibstoff von Neste MY SAF gestartet.

Da der Flughafen Köln/Bonn ein wichtiges Luftfrachtdrehkreuz in Deutschland sei, gebe die Verfügbarkeit von SAF weltweit tätigen Frachtunternehmen die Gelegenheit, die bei Frachtflügen entstehenden Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren, heißt es in einer Mitteilung des Flughafens.

Köln/Bonn sieht sich als Vorreiter der Branche

"Wir freuen uns, dass wir unseren Fluggesellschaften nachhaltige alternative Flugkraftstoffe zur Verfügung stellen können", sagte Johan Vanneste, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. Man sehe sich in der Branche hier als Vorreiter, auch weil neben dem Angebot eines nachhaltigen Treibstoffes Solaranlagen und LED-Technik einsetzte und überdies über innovative Gebäudetechnik verfüge, betonte Vanneste.

Die Herstellung von nachhaltigem Treibstoff ist aufwendig und daher teuer. Neste teilte mit, das SAF werde aus nachhaltig bezogenen Rohmaterialien aus erneuerbaren Abfällen und Reststoffen hergestellt. "In seiner unverdünnten Form und über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg kann dieser Kraftstoff bis zu 80 Prozent an Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zu fossilen Flugzeugtreibstoffen reduzieren", heißt es von dem in Helsinki ansässigen Unternehmen. Vor der Verwendung werde der nachhaltige mit fossilem Flugzeugtreibstoff gemischt und dann zertifiziert.

Der Vorteil besteht nach Angaben der Finnen darin, dass man den Kraftstoff bei den vorhandenen Flugzeugmotoren und innerhalb der bestehenden Infrastruktur des Flughafens verwenden kann. "Es fallen also keinerlei zusätzliche Ausgaben an", teilte das Unternehmen mit.

Der finnische Konzern erklärte auch das Verfahren zur Gewinnung des SAF. Man verarbeite Abfälle, Reststoffe und innovative Rohmaterialien in erneuerbare Kraftstoffe und nachhaltige Rohmaterialien für Kunststoffe und weitere Materialien. Nach eigenen Angaben ist Neste der weltweit führende Hersteller von erneuerbaren Diesel- und nachhaltigen Flugkraftstoffen und entwickelt chemische Recyclinglösungen zur Reduzierung von Kunststoffabfall.