Auch Flughafen Köln/Bonn setzt auf "Virtual Queueing"

Am Flughafen Köln/Bonn können Reisende ab sofort online ein festes Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reserviere, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Ab 72 Stunden bis eine Stunde vor Abflug könne dafür eine feste Uhrzeit über die Homepage des Airports gebucht werden, Der Service sei kostenlos.

Ziel sei es, durch eine gezieltere Steuerung der Passagierströme Wartezeiten zu reduzieren. Im Sommer hatten teils lange Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen zu großen Problemen geführt.

Passagiere, die einen Slot gebucht haben, würden über einen separaten Zugang zu einer Kontrollspur gelotst. Zuvor müsse für den Check-In und die Gepäckaufgabe aber ausreichend Zeit eingeplant werden.

In Berlin können Passagiere bereits seit August die "BER Runway" nutzen, um sich ein Zeitfenster für das Passieren der Security voraus buchen. Das bislang kostenlose Angebot ist laut Flughafengesellschaft ein voller Erfolg. So hätten in den ersten Monaten schon rund 100.000 Passagiere das Angebot genutzt und so die Security entlastet, wie BER-COO Thomas Hoff Andersson im airliners.de-Interview erläutert.

München testet und Frankfurt plant

Der Flughafen München testet die Option der Slot-Buchung für Sicherheitskontrollen ebenfalls seit Kurzem. In Bayern heißt das System "Express Queue". Es soll zunächst einmal für zwei Monate getestet werden. Der kostenlose Service wird täglich von 06:00 Uhr bis 15:00 Uhr an den Sicherheitskontrollen in den Abflugbereichen B und C vom Terminal 1 angeboten.

Auch der Frankfurter Flughafen plant ein Tool zum "Virtual Queueing" an der Security. Allerdings hat Flughafenbetreiber Fraport über seine "Digital Factory" das Projekt erstmal ausgeschrieben. Der Projektbeschreibung zufolge erwartet Fraport vom Einsatz eines virtuellen Warteschlangen-/Slotbuchungssystems eine Verbesserung des Passagiererlebnisses an der Sicherheitskontrolle. Durch die Vorausbuchung werde eine maximale Wartezeit zwischen fünf und zehn Minuten für die Passagiere angestrebt, heißt es in der Ausschreibung.

Der Service soll für abfliegende Passagiere am Flughafen Frankfurt online im Voraus buchbar sein. Der Online-Buchungsprozess selbst soll in maximal zwei Minuten erledigt sein.