Flughafen Köln/Bonn trennt sich von Sicherheitsfirma Frasec

Frasec verliert den Auftrag am Köln/Bonner Flughafen. Bei der Ausschreibung hat stattdessen die Sicherheitsfirma I-Sec gewonnen. Securitas erhält den Zuschlag für eine weitere Zusammenarbeit. Kritik kommt von der Gewerkschaft Verdi.

Das Sicherheitsunternehmen Frasec ist bei der Auftragsvergabe am Flughafen Köln/Bonn unterlegen. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage von airliners.de. Man werde sich nun um einen möglichst reibungslosen Betriebsübergang bemühen, teilte Frasec des Weiteren mit.

Beschäftigte sollen demnach auch Angebote in ihrem bisherigen Unternehmen erhalten. "Wir werden daher sehr intensiv in die Gespräche mit unseren Beschäftigten einsteigen und über die Auswirkungen des Betriebsübergangs, vor allem aber auch über alternative Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten innerhalb der FraSec Unternehmensgruppe, sprechen", so ein Unternehmenssprecher.

Man bereite sich nun an Standorten Frankfurt und Stuttgart bereits jetzt auf ein Verkehrswachstum im kommenden Jahr vor, hieß es weiter. Dem Vernehmen nach soll der Flughafen Köln/Bonn weiterhin auf das Sicherheitsunternehmen Securitas setzen und als neue Firma I-Sec den Zuschlag gegeben haben.

"Geht zu Lasten der Beschäftigten"

"Die Luftsicherheitsaufgaben sollen demnach an die billigsten Anbieter vergeben werden", kritisierte die Gewerkschaft Verdi. "Weder für uns noch für die Beschäftigten ist es nachvollziehbar, dass der Flughafen tatsächlich die so wichtige Luftsicherheitsaufgabe an den billigsten Anbieter vergeben möchte."

Eine Frachtkiste wird zu Demonstrationszwecken geröntgt. © dpa / Daniel Reinhardt Serie Luftsicherheit Die airliners.de-Security-Serie zu aktuellen Herausforderungen und zukünftigen Lösungsansätzen für die Luftsicherheit. 3 Artikel 31 Minuten Zur Serie

Auch wenn der Flughafenbetreiber von den Sicherheitsunternehmen die Tariftreue verbindlich verlange, führe die Vergabeentscheidung ausschließlich über den Preis, dieses ad absurdum, bemängelte die Gewerkschaft. "Eine solche Vorgehensweise geht am Ende zu Lasten der Beschäftigten, aber auch deutlich zu Lasten der Luftsicherheit."