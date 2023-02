Kurzmeldung Flughafen Köln/Bonn investiert in Photovoltaikanlagen

Der Flughafen Köln/Bonn investiert rund 2,5 Millionen Euro in den Ausbau der Photovoltaik. Auf vier Frachthallen und Verwaltungsgebäuden lässt der Flughafen in den kommenden Monaten Aufdach-PV-Anlagen mit einer kombinierten Höchstleistung von 2,6 Megawatt-Peak anbringen, heißt es in einer Mitteilung.