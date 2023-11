Kurzmeldung Flughafen Köln/Bonn investiert knapp acht Millionen Euro in Umspannwerk

Der Flughafen Köln/Bonn investiert 7,8 Millionen Euro in ein Umspannwerk. Wie der Airport mitteilt, kann dann Strom mit einer Spannung von bis zu 110.000 Volt an den Flughafen geliefert werden, welcher vom Umspannwerk umgewandelt und ins Flughafenstromnetz eingespeist und verteilt wird. Mitte 2024 soll das Umspannwerk in Betrieb gehen.