Flughafen Köln/Bonn transformiert Parkhaus in "Drive-In-Galerie"

Der Flughafen Köln will sein Parkhaus P1 am kommenden ersten Juniwochende "in eine Drive-In-Galerie verwandeln." Durch die geringe Nachfrage in der Corona-Krise ergebe sich der benötigte Platz. Besucher könnten mit ihrem Auto die Kunst-Ausstellung "erfahren", teilte der Flughafen mit.