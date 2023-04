Flughafen Heringsdorf startet in Linienflug-Saison

Der Heringsdorfer Flughafen startet am Mai-Wochenende in die diesjährige Linienflug-Saison. Auf dem Programm stehen in diesem Jahr Luxemburg, Frankfurt am Main, Kassel und erstmals Mannheim. Die vier Verbindungen sollen bis Oktober regelmäßig bedient werden.

Die Luxair-Flüge von und nach Luxemburg finden samstags und dienstags statt. Frankfurt am Main steht mit Lufthansa im Programm, und zwar immer samstags.

Auch Kassel mit Rhein-Neckar Air stehen samstags auf dem Plan, wobei die Kassel-Verbindung erst am ersten Maiwochenende startet. Jeweils einen Flug von und nach Mannheim gibt es sonntags.

Neben Linienflügen starten nach Aussage eines Flughafen-Sprechers auf dem Inselflughafen Sportmaschinen, Charterflüge, Rundflüge und gelegentlich Ambulanzflüge etwa für Urlauber. Bei den meisten Flugbewegungen handele es sich um Sportflieger gefolgt von Chartermaschinen.

Der Flughafen auf der Haff-Seite der Insel Usedom unweit der polnischen Grenze war erst kürzlich umfassend modernisiert worden und hatte unter anderem eine neue Befeuerungsanlage erhalten.

Im vergangenen Jahr hatte der Tower früheren Angaben zufolge 4900 Flugbewegungen registriert. Demnach kam der Flughafen auf mehr als 7000 Linienfluggäste. Im Jahr davor waren es knapp 5000 und 2019, also vor der Corona-Pandemie, mehr als 20.000.