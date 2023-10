Der Flughafen Hannover erwartet rund 350.000 Fluggäste in den aktuell laufenden Herbstferien in Niedersachsen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die beliebtesten Reiseziele ab Hannover sind auch in diesem Jahr die Kanaren, die griechischen Inseln und verschiedenste Ziele in der Türkei.