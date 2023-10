Flughafen Hamburg startet in Winterflugplan – zwei neue Ziele

Der Hamburger Flughafen startet am Sonntag mit einem im Vergleich zum Vorjahr deutlich erweiterten Angebot in den Winterflugplan. Insgesamt böten 55 Fluggesellschaften von der Hansestadt aus 95 Direktziele an, teilte der Flughafen mit.

"Im Vergleich zur Vorsaison haben die Fluggesellschaften ihr Angebot um 20 Prozent aufgestockt." Neu im Plan seien zwei Eurowings-Flüge zur Insel Tromsø im nördlichen Norwegen sowie eine neue Eurowings-Route nach Erbil im Irak.

Mit Klagenfurt in Österreich und Agadir in Marokko kehrten zudem zwei beliebte Direktverbindungen in das Hamburger Streckennetz zurück. Neben den neuen Direktzielen biete Wizz Air mehr Auswahl nach Catania auf Sizilien.