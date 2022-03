Statt drei Minuten dürfen Autofahrer, die Personen am Flughafen Hamburg absetzen, nun zehn Minuten kostenlos in der Kurzhaltezone vor dem Airport parken. Dauert das Verabschieden länger, müssen die Fahrer an den Kassenautomaten bezahlen, wie der Airport mitteilt. Die Infrastruktur dafür richtet der Flughafen gerade ein.