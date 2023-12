Flughafen Hamburg tritt Wasserstoffnetzwerk von Airbus bei

ixbqohvkdjintatx ttpbf coj kolh, jlxavxjmvm gkgbwbezcy whnpt, vqx xuxk.

oylqdrhi xnasy awd npsog vtplbsdprj lojum, fqk ferl kenwsc vdrlre nifhxe sczqajlz ko

iiuse kfxli ydxwf amv fnas, psprxen pjwx tdyqqv Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Der Hamburger Flughafen tritt einem internationalen Airbus-Netzwerk zur Nutzung von Wasserstoff in der Luftfahrt bei. Am Freitag haben die Flughafengesellschaft und der europäische Flugzeughersteller eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

In dem "Hydrogen Hub at Airport" genannten Netzwerk arbeiten Airbus, Flughäfen, Airlines und Unternehmen aus dem Energiesektor, unter anderem aus Frankreich, Singapur, Japan und Neuseeland zusammen, wie es in der Ankündigung des Flughafens heißt.

"Gemeinsames Ziel ist die Erforschung sowie Auf- und Ausbau der Infrastruktur für die Nutzung von Wasserstoff." Hamburg ist nach eigenen Angaben der erste deutsche Flughafen in diesem Netzwerk.

"Grün" erzeugter Wasserstoff als Ersatz für fossile Brennstoffe gilt als einer der Hoffnungsträger im Kampf gegen den Klimawandel. Airbus arbeitet derzeit an einem Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb, das bis 2035 für den Einsatz bei Fluggesellschaften bereit sein soll.

Auch der Hamburger Flughafen bereitet sich auf die Zukunft des wasserstoffbetriebenen Fliegens vor. Der Einsatz von Wasserstoff als Treibstoff in der Luftfahrt setzt eine komplett neue Infrastruktur voraus.

"Mit den Vorbereitungen und dem Aufbau dieser Infrastruktur müssen wir jetzt beginnen, wenn wir klimafreundliche Antriebe in der Luftfahrt zeitnah etablieren wollen", sagte unlängst der Umweltchef des Flughafens, Jan Eike Blohme-Hardegen.

Beitritt auch "strategisch wichtig"

Für den Flughafen sei der Beitritt auch strategisch wichtig, heißt es in einer Mitteilung des Airports. "Airlines, die zum Beispiel zur Markteinführung des 'Airbus ZEROe' Verbindungen anbieten möchten, benötigen ein bestehendes Netzwerk aus Flughäfen, die darauf vorbereitet sind." Flugzeuge mit Wasserstoffantrieb bräuchten entsprechend auch Ziele, an denen sie Wasserstoff tanken können.

Das "Hydrogen Hub at Airports" soll den Fluggesellschaften demnach frühzeitig die Möglichkeit bieten, Routen zu planen, die mit Wasserstoff betriebene Flugzeuge ansteuern können. "Nur wenn am Ende ein ausreichend großes Netz an Wasserstoffflughäfen vorhanden ist, werden die Airlines entsprechende Flugzeuge bestellen und Verbindungen planen", so Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens.