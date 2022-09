Kurzmeldung Flughafen Hamburg kooperiert mit "Miles & More"

Passagiere könnenab sofort am Flughafen Hamburg in teilnehmenden Geschäften, Restaurants, Cafés und Bars Meilen bei "Miles & More" sammeln, teilt der Airport mit. Vom 1. September bis 31. Oktober werden pro einem Euro Umsatz fünf Prämienmeilen gutgeschrieben, ab 1. November dann nur noch eine.