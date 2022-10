Der Hamburger Flughafen und der Christchurch International Airport in Neuseeland gehen eine "Klimapartnerschaft" ein. Beide Flughäfen hätten in ihrem Land eine "Vorreiterrolle bei der Dekarbonisierung" eingenommen, heißt es in einer Mitteilung. Gemeinsam möchten die Flughäfen "aktiv auf das Klimaziel Net Zero" hinarbeiten.