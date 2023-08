20 Nachwuchsmitarbeiter beginnen 2023 ihre Ausbildung oder ihr Duales Studium am Flughafen Hamburg.

Der Hamburger Flughafen begrüßt 20 Auszubildende und Dual-Studierende in neun verschiedenen Berufen – von Industriekaufleuten über Kfz-Mechatroniker bis hin zu Werkfeuerwehrleuten. Wie der Airport mitteilt, ist der Bewerbungsstart für das kommende Jahr 2024 am 7. August für die Werkfeuerwehrleute und am 1. September für alle anderen Ausbildungsberufe.