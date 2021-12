Der zuständige Insolvenzverwalter des Flughafens Hahn Jan Markus Plathner kündigte am Freitag an, der Betrieb am Flughafen könne wohl bis Januar 2022 weiterlaufen. Ein Betrieb über den Januar hinaus werde derzeit geprüft, so Plathner. Entscheidend seien auch die weiteren Entwicklungen im Transaktionsprozess.