Flughafen Graz erwartet Umsatzrückgang von 75 Prozent

Die Corona-Krise lässt den Umsatz am Flughafen Graz drastisch einbrechen. Laut einem Bericht des "ORF" rechnet die Betreibergesellschaft in diesem Jahr mit einem Rückgang um 75 Prozent. Um das Defizit auszugleichen, will der Flughafen Investitionen verschieben. Seit Montag gibt es ab Graz wieder Flugverbindungen nach Düsseldorf und Stuttgart.