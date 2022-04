Flughafen Friedrichshafen kann Insolvenzverfahren verlassen

Der Flughafen Friedrichshafen befindet sich nicht mehr in Insolvenz. Das zuständige Gericht hat das Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung zum 1. April beendet. Zuvor hatte die EU-Kommission Finanzhilfen in Höhe von 17,5 Millionen Euro genehmigt.

Der Bodensee Airport in Friedrichshafen steht finanziell wieder auf eigenen Beinen. Das Unternehmen hat das Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung zum 1. April beendet, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte.

Das zuständige Insolvenzgericht Ravensburg hatte den Insolvenzplan bereits Mitte März bestätigt und nach Angaben den Flughafens nun mit Beschluss vom Donnerstag das Insolvenzverfahren aufgehoben. Der Regionalflughafen könne nun schuldenfrei in die Zukunft starten, hieß es. Die Insolvenz lief seit Februar 2021.

Zuvor hatte die EU-Kommission Finanzhilfen in Höhe von 17,5 Millionen Euro für den in Finanznöte geratenen Airport genehmigt. Davon sollten 11,3 Millionen Euro als Zuschüsse, der Rest in Form von Abschreibungen von Darlehen und damit verbundenen Zinsen gewährt werden. Der Flughafen soll in diesem Zuge umstrukturiert werden.

Finanzhilfe kommt etwa von der Stadt Friedrichshafen, dem Bodenseekreis und dem Land Baden-Württemberg. Zudem sollen Erlöse aus dem Verkauf von Flughafen-Grundstücken genutzt werden, wie bereits Mitte März bekannt wurde.