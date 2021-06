Am Frankfurter Flughafen ist ein Corona-Testcenter in Betrieb genommen worden, in dem Reisende gleich einchecken und zusätzlich ihr Gepäck aufgeben können. Das "Drive-Through Corona Testcenter" ist nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport, der Lufthansa und des Anbieters Centogene das erste seiner Art in Deutschland.