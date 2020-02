Born Ansage (127) 2019 war kein erbauliches Jahr für Luftfahrt- und Reisebranche. Boeing am Boden, Thomas Cook noch eine Etage tiefer. Und in Deutschland ist ein Flug oft kein schönes Erlebnis mehr. Dass die Dinge zügig wieder in Lot kommen, bezweifelt unser Kolumnist Karl Born.