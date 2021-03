Flughafen Erfurt für Transport von Corona-Tests genutzt

Der Flughafen in Erfurt soll künftig als Basis für Flugzeuge dienen, die Deutschland mit Corona-Tests versorgen. Am Samstag landete die Erste von vier geplanten Flügen mit rund 480 000 Test-Kits an Bord, wie der Flughafen mitteilte. Insgesamt sollen circa zwei Millionen Tests über den Regionalflughafen Erfurt-Weimar geliefert werden.