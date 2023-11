Flughafen Eindhoven verbannt ab 2026 herkömmlich betankte Privatjets

Ab 2026 dürfen am zweitgrößten Flughafen der Niederlande, Eindhoven, keine Privatflüge mehr starten und landen – insofern diese mit herkömmlichen Treibstoff betankt sind. Das berichtet "FVW". Laut Airport ist dies Teil der Maßnahmen, um die Nachhaltigkeitsziele bis 2030 zu erreichen.

Aktuell nutzen rund fünf Millionen Passagiere den Flughafen Eindhoven, darunter auch zahlreiche Fluggäste aus Deutschland.

Eindhoven wird vor allem von Billigairlines wie Ryanair, Wizz Air, Corendon und Vueling angeflogen. Auch Privatjets nutzen den Flughafen. Ab 2026 dürfen sie nur noch mit nachhaltigem Treibstoff (SAF) dort landen.

Da dieser – auch bis dahin – noch sehr begrenzt und teuer ist, wird davon ausgegangen, dass der Privatflugverkehr in Eindhoven bis 2026 kaum noch stattfinden dürfte.

Neben den Nachhaltigkeitszielen gibt der Flughafen auch den Fluglärm als Grund an, Privatjets im Grunde zu verbieten. Zudem würde der Privatflugverkehr kaum zum Mobilitätsbedarf der Region beitragen.

EBAA vermutet anderen Grund für Verbot

Laut Angaben der European Business Aviation Association (EBAA) ist Eindhoven der drittgrößte Standort für die Geschäftsluftfahrt in den Niederlanden mit über 2000 Flugbewegungen im Privatjet-Sektor.

Die EBAA sieht die Nachhaltigkeitsziele nur als vorgeschobenen Grund, um Privatjets zu verbieten. Der Verband vermutet stattdessen, dass Eindhoven damit Raum für größere Airlines schaffen möchte, was gleichzeitig ein lukrativeres Geschäft bedeuten würde.

Der Flughafen Eindhoven will bis 2030 die CO2-Emissionen am Airport um 30 Prozent senken und den Fluglärm reduzieren. Um das zu erreichen, sollen auch die Starts und Landungen reduziert und zwischen 2026 und 2027 auf 40.500 jährlich gedeckelt werden. Derzeit sind es rund 1000 Starts und Landungen mehr an dem niederländischen Flughafen.