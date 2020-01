Flughafen Düsseldorf will bis 2050 CO2-Ausstoß auf Null zurückfahren

Der Flughafen Düsseldorf will seinen CO2-Ausstoß in zwei Stufen zurückfahren. Laut einer Mitteilung plant der Airport zunächst bis 2030 den CO2-Ausstoß zu halbieren. Bis 2050 will der Flughafen dann klimaneutral agieren.