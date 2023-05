Flughafen Dublin plant deutliche Gebührenrabatte für treibstoffsparende Airlines

Der Flughafen Dublin plant, die Entgelte für Fluggesellschaften, die emissionsarme Flugzeuge einsetzen, um 25 Prozent zu senken. Das teilte die Dubliner Flughafenbehörde (DAA) mit.

Der Flughafenbetreiber kündigte an, er werde in Kürze eine Konsultation mit den Fluggesellschaften über die nächste Phase seiner Umweltgebührenstrategie einleiten. Diese sieht die Einführung von Rabatten in Millionenhöhe innerhalb der nächsten sechs Monate vor.

Die DAA führte die erste Phase ihrer Strategie bereits im vergangenen Jahr ein, als sie begann, zusätzliche Gebühren für laute Flugzeuge zu erheben, die nachts fliegen.

Laut des irischen Börsenmaklerunternehmens Goodbody Stockbrokers würden die Rabatte Fluggesellschaften mit jüngeren Flotten wie Ryanair und in gewissem Maße auch Qatar Airways und Aer Lingus zugute kommen.

Ryanair modernisiert ihre eh schon junge Flotte derzeit mit den treibstoffeffizienteren 737-Max-Jets von Boeing und hat erst letzte Woche eine milliardenschwere Bestellung für bis zu 300 weitere Flugzeuge dieses Typs aufgegeben.