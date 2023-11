Flughafen Dubai übertrifft vorpandemische Passagierzahlen

Dubais Flughafen DXB verzeichnet Rekordzahlen an Passagieren im dritten Quartal und liegt auf Kurs, das Vorkrisenniveau zu übertreffen. Darüber hinaus profitiert auch das Emirat Dubai vom rasanten Wachstum nach der Pandemie.

Flugzeuge von Emirates am Terminal des Flughafens DXB in Dubai.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Dubais wichtigster Flughafen verzeichnete im dritten Quartal mit 22,9 Millionen Passagieren das höchste Quartalsaufkommen seit 2019, wie der Betreiber Dubai Airports mitteilte. Der Flughafen ist auf dem besten Weg, die Zahlen aus der Zeit vor der Pandemie für das Gesamtjahr zu übertreffen.

Das Gesamtpassagieraufkommen am Dubai International Airport (DXB), einem der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt, lag in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 bei 64,5 Millionen Fluggästen, 39,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und ein Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2019.

Dubai Airports rechnet aufgrund des starken Wachstums im Gesamtjahr und eines "außergewöhnlichen Anstiegs" der Zahlen im vierten Quartal mit einem jährlichen Passagieraufkommen von 86,8 Millionen. Im August hatte der Flughafen noch 85 Millionen Passagiere für 2023 prognostiziert.

Dubai profitiert von einer raschen wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Pandemie, einem sicheren Hafen während des Ukraine-Kriegs und einer Lockerung der Aufenthaltsbestimmungen, die auch die Immobilienpreise in die Höhe getrieben hat.

"Wir freuen uns, sind aber nicht völlig überrascht, dass DXB den Meilenstein vor der Pandemie um fast ein Jahr übertrifft", sagte Paul Griffiths, CEO von Dubai Airports. "Unsere Aussichten für den Rest des Jahres und das kommende Jahr bleiben optimistisch."

Was die Passagierzahlen im vierten Quartal ansteigen lassen wird, wurde in der Erklärung nicht erwähnt, aber der Stadtstaat wird ab dem 30. November Gastgeber des UN-Klimagipfels COP 28 sein.

Bis zum 30. September war Indien mit 8,9 Millionen Passagieren das beliebteste Zielland ab DXB, gefolgt von Saudi-Arabien und Großbritannien.

Neuer Flughafen bald benötigt

Dubai treibt die Pläne für einen neuen Großflughafen voran.

"Wenn wir unser Maximum von 120 Millionen Passagiere pro Jahr erreicht haben, werden wir einen neuen Flughafen brauchen", sagte der Chef von Dubai Airports, Paul Griffiths, auf der Luftfahrtmesse in dem Emirat.

Der neue Flughafen müsse den aktuellen Plan "irgendwann in den 2030er Jahren" ersetzen, sagte Griffith. "Wir werden in den nächsten Monaten an den Entwürfen arbeiten." Genaue Angaben zur Größe oder dem finanziellen Umfang machte er nicht.

"Es liegt auf der Hand, dass Al Maktoum International noch größer und noch besser [als Dubai International] sein muss", sagte Griffith. Der "Flughafen der Zukunft" sei kein klassischer Flughafen, gebaut um Terminals herum, sondern in Modulen, sodass er jederzeit erweitert werden kann. Griffith sagte, das Projekt könne sich "weit bis in die 2050er Jahre erstrecken".

Tim Clark, Chef und Präsident von Emirates, bestätigte im Interview mit airliners.de, dass die Airline einen entsprechend größeren Flughafen benötige, um die dann bei weiter steigendem Flugverkehr größere Anzahl an Flugzeugen und Bewegungen abzufertigen.

"Wir versuchen, die Regierung zu überzeugen, diese große Investition bald zu tätigen", sagt Clark. Er schätzt, es werde etwa acht Jahre dauern, die nötigen Gebäude am neuen Flughafen zu errichten. "Dort werden wir dann etwa 150 Gates am Gebäude haben statt heute 70", so der Emirates-Chef.