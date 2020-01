Flughafen Düsseldorf: Kötter nimmt nicht an Neuausschreibung der Kontrollen teil

Sicherheitsdienstleister Kötter hat mitgeteilt, sich nicht an der Ausschreibung für die Neuvergabe der Fluggast- und Gepäckkontrollen am Flughafen Düsseldorf zu beteiligen. Als Grund nannte das Unternehmen operative und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die das unternehmerische Risiko unkalkulierbar machten. Damit endet das Engagement von Kötter nach 15-jähriger Tätigkeit am 31. Mai.