Kurzmeldung Flughafen Dortmund startet in den Sommerflugplan mit 43 Zielen

Der Flughafen Dortmund ist mit insgesamt 43 Destinationen in 22 Ländern in den Sommerflugplan gestartet. Dabei liegt der Fokus vor allem auf Urlaubszielen wie Mallorca, Kreta, Antalya und der Schwarzmeerküste. Neben Metropolen wie London, Rom und Porto steht nun auch neu Jerewan im Programm, wie es in der Airport-Mitteilung heißt.