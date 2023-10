Kurzmeldung Flughafen Dortmund in den Sommerferien auf Rekordkurs

Der Dortmunder Flughafen verzeichnete in den Sommerferien einen neuen Höchststand: Fast 450.000 Passagiere nutzten den Flughafen, was einem Anstieg von 14,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch im Vergleich zu 2019 konnte der Flughafen bei den Passagierzahlen mit einem Plus von 16,8 Prozent zulegen, wie der Airport mitteilte.