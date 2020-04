Ein Reisender trägt einen Mundschutz an einem Flughafen.

Der Passagierrückgang in Folge der Coronakrise hat nach den Drehkreuzen nun auch die kleineren Flughäfen in Deutschland erreicht. Der Flughafenverband ADV berichtete am Montag von einem Rückgang der Fluggäste um fast 40 Prozent.