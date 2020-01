Flughafen Dortmund stellt 2019 deutlichen Passagierrekord auf

Der Flughafen Dortmund hat 2019 insgesamt 2.719.563 Fluggäste gezählt. Das seien 19,1 Prozent mehr als im Vorjahr gewesen, teilt der Airport mit. Damit sei ein neuer Passagierrekord aufgestellt worden, außerdem habe Dortmund den Sprung unter die Top 10 der größten Flughäfen in Deutschland geschafft. Die Zunahme "macht uns nach 2018 zum zweiten Mal in Folge auch zum Spitzenreiter bei der Passagierentwicklung", so Flughafen-Chef Udo Mager zur Passagierbilanz.