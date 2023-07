Flughafen Catania stellt Betrieb nach Brand bis Mittwoch ein

Wegen eines Brands am Flughafen Catania auf Sizilien ist der gesamte Flugbetrieb bis Mittwoch eingestellt worden. In der Nacht zu Montag entwickelte sich am Airport ein Feuer, das im Laufe der frühen Morgenstunden von den Einsatzkräften gelöscht werden konnte. Es wurden keine Verletzten gemeldet.