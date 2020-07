Flughafen Braunschweig wird zum Airbus-Parkplatz

Die erste fabrikneue Airbus-Maschine am Flughafen Erfurt.

Der Flugzeugbauer Airbus will im August mehrere fertige Maschinen der A320-Reihe auf dem Flughafen Braunschweig-Wolfsburg zwischenparken. Der Flugzeugbauer schickt auch Personal nach Niedersachsen.

Damit wird ein Teil des Geländes zu einer Art Parkplatz für Airbus-Maschinen, kündigte der Regional-Airport am Mittwoch an. Platz sei für bis zu 15 Exemplare, die auf dem östlichen Vorfeld abgestellt werden sollen.

Wegen der Corona-Lage könnten die Maschinen derzeit nicht ausgeliefert werden. An "Parkgebühren" rechnet der Flughafen mit "einem Betrag in niedrigen sechsstelligen Bereich", wie Geschäftsführer Michael Schwarz sagte. Airbus entsendet eigenes Personal nach Braunschweig.

Braunschweig-Wolfsburg nicht der erste "Airbus-Parkplatz"

Der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg nicht der erste "Airbus-Parkplatz" in Deutschland. Bereits seit April nutzt der europäische Hersteller auch den Airport Erfurt-Weimar als Ausweichparkplatz für fabrikneue Airbus-Flugzeuge. Bereits Ende März hatte Airbus mitgeteilt, dass der Konzern Maschinen am Flughafen Rostock-Laage parken wird

Die Luftfahrt gehört zu dem am schwersten von der Pandemie betroffenen Wirtschaftszweigen. Airbus plant einen großangelegten Jobabbau, auch an Standorten in Deutschland. Die geringere Nachfrage nach Flügen bringt Airlines unter Druck, das wiederum hat Folgen für die Flugzeugbauer.

Aber auch die Fluggesellschaften selbst müssen derzeit viele Maschinen abstellen, etwa Lufthansa dem Frankfurter Flughafen. Nach der Krise dürften die Flotten deutlich kleiner sein.