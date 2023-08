Flughafen beschädigt: Keine Linienflüge in Aleppo

Israel hat nach syrischen Angaben in der Nacht auf Montag erneut den Flughafen in Aleppo angegriffen. Der Betrieb sei vorübergehend eingestellt worden, teilte die syrische Generalbehörde für Zivilluftfahrt mit.

Linienflüge würden über die Flughäfen in Damaskus und Latakia umgeleitet. Den Angaben nach sind derzeit Techniker dabei, die Schäden an Start- und Landebahn zu begutachten und zu reparieren.

Bei dem Angriff israelischer Kampfjets seien materielle Schäden entstanden, hieß es auch aus Kreisen des Verteidigungsministeriums. Berichte über Verletzte oder Tote gab es zunächst nicht.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London teilte mit, das Nachbarland habe auch Raketen auf Waffenlager pro-iranischer Milizen am benachbarten Militärflughafen gefeuert. Israels Armee wollte sich zu dem Angriff, wie in diesen Fällen üblich, nicht äußern.

Israel attackiert regelmäßig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland, um zu verhindern, dass der Iran dort seinen militärischen Einfluss mit Hilfe von Milizen ausbaut. Der Iran ist mit Russland wichtigster Verbündeter der syrischen Regierung.

Der Flughafen in Aleppo war in den vergangenen Monaten häufiger Ziel der Angriffe. Dabei starben mehrere Menschen, meist Mitglieder der Milizen und syrische Soldaten. Iran-treue Milizen kontrollieren der Beobachtungsstelle zufolge die Gegend um den Flughafen.