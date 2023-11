Flughafen Berlin könnte neue Langstreckenverbindung erhalten

Der Berliner Flughafen BER könnte eine wichtige Langstreckenverbindung gewinnen. Voraussetzung dafür ist, dass die EU der Übernahme von Asiana durch Korean Air zustimmt. Dann könnte Letztere Korea mit Berlin verbinden, berichtet "FVW".

Eine solche Verbindung käme dem BER sehr zugute, denn der Flughafen musste bereits zwei Langstrecken-Routen in die USA aufgeben: United Airlines stellt ihre Flüge nach Washington D.C. ein und Delta Air Lines fliegt vorerst nicht mehr nach New York. Dazu kommt, dass United die Washington-Verbindung auch im nächsten Sommer nicht wieder aufnehmen will.

Sollte die EU also der geplanten Übernahme von Asiana zustimmen, könnte der Berliner Airport eine essentielle Langstreckenverbindung dazugewinnen. Für Korean Air ist der sogenannte ethnische Verkehr von großer Bedeutung, so Kiyong Kwak, Deutschland- und Schweiz-Chef von Korean Air. Viele Koreaner leben in Deutschland und besuchen regelmäßig ihre Verwandten und Freunde in ihrem Heimatland in Fernost. Allein in der Region um Frankfurt leben laut Kwak mehr als 30.000 Koreaner.

Aus diesem Grund konkurrieren Korean Air, Lufthansa, Asiana und Air Premia am Frankfurter Flughafen um Passagiere. Eine solche Wettbewerbssituation für ein Fernziel ab Deutschland ist selten.

Wenn die EU der Fusion von Korean Air und Asiana kartellrechtlich zustimmt, müsste das Unternehmen wahrscheinlich Slots in Frankfurt abgeben, um keine marktbeherrschende Stellung zu haben. München komme als Alternative aufgrund der starken Stellung von Lufthansa aber nicht in Frage.

Als Alternative nennt Kwak den Berliner Hauptstadtflughafen. In Berlin lebt die zweitgrößte Gruppe von Auslandskoreanern, außerdem gibt es dort viele koreanische Studenten. Allerdings ist noch keine Entscheidung für Berlin getroffen worden, so Kwak.