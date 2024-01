Flughafen BER übernimmt Koordination der Luftsicherheitskontrollen

Zum Jahreswechsel hat die Berliner Flughafengesellschaft die Steuerung der Luftsicherheitskontrollen in eigene Hände genommen. Damit ist der BER erst der zweite Flughafen in Deutschland, der mit der Verantwortung der Bundespolizei beliehen wird. Derweil dauert die Umrüstung der neuen Scanner in Terminal 2 länger als geplant.