Flughafen BER distanziert sich von "BER Airport-Gala"

Der Flughafen BER hat sich von einer Feier distanziert, die zu seinem einjährigen Bestehen ausgerichtet wird. Ein Party-Veranstalter lädt dazu Gäste zu Preisen bis zu 4000 Euro in ein Hotel in der Innenstadt, um "einen Flughafen zu feiern, der in die Historie eingegangen ist".

Eine verspätete Feier zur Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER sorgt in Berlin für Verwunderung. Denn weder die Flughafengesellschaft, noch Berlin, Brandenburg oder der Bund als Gesellschafter sind daran beteiligt. Und auch die Gemeinde Schönefeld nicht, in welcher sich der Flughafen befindet. Gefeiert wird die Eröffnung aus dem vergangenen Oktober dennoch:

"BER-Airport-Gala" nennt sich die Veranstaltung des Ausrichters "Pikosso Berlin GmbH", für die Gäste Tickets in der Höhe von 180 bis 4000 Euro erwerben können. Am 29. Oktober 2021 soll die Airport-Gala im Hotel Berlin Central District stattfinden. "Das lange Warten hat sich gelohnt – der BER hat den Flugbetrieb aufgenommen", heißt es auf der Webseite des Ausrichters.

"Als eines der größten Bauprojekte ist der Flughafen in die Historie eingegangen und wird in Zukunft Millionen Gäste aus aller Welt begrüßen", schreiben die Initiatoren. Man lade dazu ein, dies "in stilvollem Ambiente" im Hotel Berlin Central District gemeinsam zu zelebrieren. Erwartet wird dazu unter anderem die Band "Dschingis Khan", die ihren 1970er-Hit "Moaskau" singen soll.

Tatsächlich ist der Bau des Flughafens BER als eines der schlampig geplantesten Bauprojekte der in die Geschichte eingegangen. Was alles schief gelaufen, listete erst vor wenigen Tagen der Untersuchungsausschuss BER des Berliner Abgeordnetenhauses in seinem Abschlussbericht auf.

Kein Wunder also, dass niemand von offizieller Seite mit der Gala zur Eröffnung etwas zu tun haben will. Vom Flughafen BER hieß es: "Wir haben damit nichts zu tun. Das ist keine Veranstaltung, die irgend etwas mit dem Flughafen zu tun hätte. Wir haben da keinerlei Anteil daran." Man habe Kenntnis, dass es diese Veranstaltung gebe. "Wir wollen damit aber nichts zu tun haben. Die Eröffnung des Flughafens BER war im letzten Jahr, damit war es das."

Flughafen BER distanziert sich von der Feier

Von Seiten des Party-Ausrichters hieß es auf Anfrage von airliners.de: Bei der BER-ERöffnungsgala handle es sich um eine "eigenständig vom Veranstalter geplante und ausgerichtete Feier". Weder BER noch die Gemeinde Schönefeld hätten damit etwas zu tun, bestätigte die Sprecherin. Was man feiern wolle angesichts der Verschiebung der Eröffnung des Flughafens um neun Jahre? "Das einjährige Bestehen", hieß es knapp.

Ein Blick auf die Homepage des Veranstalters zeigt: Es gibt in der Tat keine Wort-Bild-Marke des BER, die von der "BER-Airport-Gala" benutzt wird oder werden dürfte. Dennoch sind Schrift und Ikonografie in rot gehalten, einer der BER-Hausfarben.

Die BER-Gala ist nicht die erste Veranstaltung, die im Umfeld der BER-Eröffnung für Verwirrungen führt. Im vergangenen Jahr hatte Pikasso Berlin in Zusammenarbeit mit dem Schönenfelder Gewerbeverein bereits eine Feier organisiert, aber durch die Corona-Pandemie wurde diese dann verschoben. "Wir haben die Location geändert, vorher war die Veranstaltung in einer Halle mit Blick auf den Flughafen geplant."

Angeblich sollte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup damals sogar die Gala-Rede halten. Nun zeigt sich der Veranstalter bedeckter: "Es gibt Einladungen, wer zu- oder abgesagt hat, darüber darf ich nichts herausgeben", heißt es auf Anfrage, ob Flughafen-Beteiligte an der Gala teilnehmen werden. Man erwarte um die 500 Gäste. Auch wenn die Preise im oberen Segment liegen, visiere man jedermann, heißt es vom Ausrichter. "Jeder kann sich eine Karte kaufen, egal ob aus Medien, Wirtschaft oder Kultur."

Auf eine offizielle Eröffnungsfeier hatten die Verantwortlichen nach rund neun Jahren Verzögerung und zig Milliarden Euro an Mehrkosten verzichtet. Flughafenchef Lütke Daldrup hatte damals gesagt: "Es gibt keine große Party, wir machen einfach auf." Am Tag der ersten Flüge gab es dann tatsächlich nur einige Reden vor Kameras sowie eine Pressekonferenz mit Vertretern von Airlines, dem Betreiber und aus der Politik.