Flughafen Amsterdam im ersten Halbjahr mit Gewinnrückgang

Steigende operative Kosten führen in den Niederlanden dazu, dass die Royal Schiphol Group im ersten Halbjahr deutlich weniger verdient hat als noch im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres.

Blick auf den Kontrollturms am Flughafen Amsterdam-Schiphol.

Die niederländische Royal Schiphol Group verdient weniger. Für das erste Halbjahr hat der Flughafenbetreiber den Rückgang des Nettogewinns von 65 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf nunmehr 15 Millionen Euro bekanntgegeben.

Begründet wird der Rückgang mit höheren Betriebskosten. Gleichzeitig waren die Passagierzahlen in den ersten sechs Monaten des Jahres um 22 Prozent auf 33,2 Millionen gestiegen, was zu einem bereinigten Gewinn von 44 Millionen Euro geführt habe, verglichen mit einem Verlust von 29 Millionen Euro im Vorjahr.

Die Gruppe sieht gleichzeitig eine Verbesserung bei der Abfertigung. Das gesamte Reiseerlebnis sei besser gewesen als im Jahr 2022, als Europas drittgrößter Flughafen von Personalmangel und Überfüllung betroffen war. Die erste Hälfte dieses Jahres habe in diesem Bezug eine "Trendwende" dargestellt.

Die Royal Schiphol Group, die die Flughäfen in den Niederlanden betreibt, gehört mehrheitlich dem niederländischen Staat. Die niederländische Regierung will die Zahl der Flüge am Flughafen Amsterdam Schiphol deutlich reduzieren und streitet sich darüber mit den Airlines vor Gericht.