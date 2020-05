Flughäfen fordern staatliche Unterstützung

Die Flughäfen in Deutschland leiden massiv unter der Corona-Krise. Laut dem Flughafenverband ADV liegt der Einnahmeausfall bei 95 Prozent. Die Branche fordert staatliche Kredite und die Übernahme der Kosten zur Betriebsbereitschaft.

Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte im Interview auf der ITB 2018. © airliners.de / David Haße

Die deutschen Flughäfen verlieren nach Angaben ihres Verbandes ADV in der Corona-Flaute jeden Monat eine halbe Milliarde Euro Umsatz. "Luftverkehr findet ohne die Infrastruktur am Boden nicht statt", erklärt ADV-Präsident und Chef des Frankfurter Flughafens Dr. Stefan Schulte in einer Stellungnahme.

"Die Flughäfen in Deutschland sind in der öffentlichen Daseinsvorsorge angekommen. Im besten Interesse unseres Landes sind alle Flughäfen weiterhin betriebsbereit und können angeflogen werden. Dafür erfahren wir große Wertschätzung von der Bundes- und den Landesregierungen. Aber diese Wertschätzung hilft uns bei der Lösung unserer Probleme wenig, sie senkt keine Kosten, zahlt keine Gehälter", unterstreicht Schulte.

Flughäfen bekommen bisher keine Staatshilfen

Anders als die Fluggesellschaften können die meist in öffentlicher Hand befindlichen Betreibergesellschaften bislang nicht auf Staatshilfen hoffen. Schulte hat erneut gefordert, dass mindestens die Kosten zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft von monatlich rund 170 Millionen Euro erstattet werden. Darüber hinaus bräuchten die Flughäfen Zugang zu den Sonderkreditprogrammen der KfW-Bank und der Länder.

Laut ADV sind den Flughäfen wegen des nahezu eingestellten Flugverkehrs 95 Prozent der Einnahmen weggebrochen, rund 80 Prozent der Beschäftigten befänden sich in Kurzarbeit. Von der Pleite bedroht sind insbesondere kleinere Standorte, während der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport noch am Mittwoch auf milliardenschwere Reserven verwiesen hat, die noch für "viele Monate" reichten.

Allerdings hatten auch die Frankfurter angekündigt, dass man bei einem geringeren Verkehr Materialausgaben und Personalkapazitäten erheblich kürzen müsse.