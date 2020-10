Flughäfen Newark und JFK führen obligatorische Schnelltests ein

An den beiden größten Flughäfen im Großraum New York sind Schnelltests vor Boarding künftig verpflichtend, schreibt "Reisetopia". An den beiden Airports Newark und New York JFK gebe es entsprechende Teststationen mit Schnelltests, die Ergebnisse innerhalb von 15 Minuten ermöglichen.