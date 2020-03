Flughäfen Leipzig und Dresden legen Krisen-Maßnahmenpaket vor

Die mitteldeutschen Flughäfen haben einen Maßnahmenkatalog zur Bewältigung der Corona-Krise aufgelegt. Hauptbestandteil in Halle-Leipzig und Dresden sind veränderte Betriebszeiten und Vereinbarungen zur Kurzarbeit. So soll besonders am Leipziger Standort der derzeit besonders wichtige Frachtbetrieb abgesichert werden.