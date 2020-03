Personal & Karriere Kurzarbeit-Übersicht, Neuer FBB-Personalchef, VC-Forderung

Das wöchentliche airliners.de-Personalmanagement-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit einer Übericht zur Kurzarbeit in der Branche, dem neuen Personalchef der Berliner Flughäfen und einer Forderung der Piloten.

Ein Mann geht durch die leere Abflughalle des Flughafens Narita in der Nähe von Tokio. © dpa

Jour fixe auf airliners.de: Immer sonntags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Human Resources, Beruf und Karriere. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Die Lufthansa hat Kurzarbeit für 31.000 ihrer Mitarbeiter in Deutschland angemeldet. Geplant seien die Arbeitszeitverkürzungen in den Bereiche Kabine, Boden und Cockpit, sagte ein Sprecher. Die Kurzarbeit soll zunächst bis zum 31. August gelten. Details zum Umfang der individuellen Arbeitszeitkürzung wurden nicht genannt.

Condor will einen großen Teil ihrer Belegschaft wegen der Corona-Krise in Kurzarbeit schicken. Mit den Gewerkschaften seien für alle Berufsgruppen Vereinbarungen erzielt worden, erklärte eine Sprecherin am Donnerstag in Frankfurt. Condor beschäftigt rund 5000 Mitarbeiter.

Ryanair wird im April und Mai die Löhne der Beschäftigten um rund 50 Prozent kürzen, sagte Rynair Group CEO Michael O'Leary der "Financial Times". Das gelte auch für ihn selbst. Wegen der Coronakrise rechne der irische Billigflieger mit einer Einstellung des Flugbetriebs für zwei bis drei Monate.

Die Cockpit-Gewerkschaft VC will auf hohe Zuzahlungen der Airlines zum Kurzarbeitergeld für Piloten dringen. Das sei angesichts der Gewinne der letzten Jahre geboten. Denn der staatliche Ausgleich ist nicht für die Höhe von Pilotengehältern ausgelegt. Weiterlesen

Lesen Sie auch: AHS durch Coronakrise in Existenz bedroht

Lufthansa Technik schickt wegen der Corona-Krise rund 900 Zeitarbeiter nach Hause. Das Unternehmen teilte gegenüber dem Portal "Aerotelegraph" mit, dass man auf den stark fallenden Auftragsbestand reagieren müsse und daher auf nahezu alle Leiharbeitskräfte verzichte. Betroffen seine die Standorte Hamburg und Frankfurt. Weiterlesen

Köpfe-Meldungen

Neuer Personalchef der Berliner Flughafengesellschaft FBB wird Michael Halberstadt. Halberstadt war zuletzt Personalgeschäftsführer bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Laut Mitteilung der Berliner Flughäfen folgt er auf Manfred Bobke-von Camen, der in den Ruhestand geht. Der Verwaltungsrat der Schweizer Flugsicherung Skyguide hat Doris Barnert, Finanzchefin und Leiterin Corporate Services bei Swissgrid, als neue Verwaltungsrätin vorgeschlagen. Doris Barnert folgt auf Jean-Yves Bonvin, der sein Amt aus gesundheitlichen Gründen im September 2019 niederlegen musste.

In der Corona-Krise soll auch im öffentlichen Dienst Kurzarbeit möglich werden. Dies könnte etwa auf Beschäftigte von Flughäfen zukommen. Die Gewerkschaft Verdi, der Beamtenbund dbb und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) kündigten kurzfristige Verhandlungen über das Thema an.

Angesichts einer "dramatischen Situation" im Luftverkehr aufgrund der Corona-Krise hat die FBB, Betreiberin der Berliner Flughäfen, Kurzarbeit für ihre 2200 Beschäftigten beantragt. Damit sollten Entlassungen vermieden werden, so das Unternehmen. Die Beschäftigten sollen mindestens 80 Prozent ihres bisherigen Netto-Gehalts bekommen.

Weil der Flugverkehr wegen der Corona-Krise nahezu zum Erliegen gekommen ist, hat der Flughafen Düsseldorf Kurzarbeit für seine rund 2300 Mitarbeiter beantragt - und zwar gleich bis zum Jahresende. Für diesen Zeitraum seien betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen, teilte ein Flughafensprecher mit.

Am Flughafen Köln/Bonn beraten Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter derzeit über die Einführung von Kurzarbeit, teilte ein Sprecher mit. ein Sprecher sagte. Am zweitgrößten NRW-Flughafen finden derzeit nur etwa fünf Prozent der im März üblichen Passagierflüge statt.

Lesen Sie auch: Flugsicherung einigt sich mit Gewerkschaft auf reduzierte Arbeitszeiten

Der Flughafen Stuttgart will seine rund 2000 Mitarbeiter aufgrund der Corona-Auswirkungen in Kurzarbeit schicken. Mit diesem Schritt will der Flughafen Kündigungen vermeiden. Die Planungen sehen einen kurzen Zeitraum vor. Weiterlesen

Der Flughafen Bremen wird für seine Mitarbeiter aufgrund der Corona-Pandemie Kurzarbeit anmelden. Das teilte der Airport in einer Pressemitteilung mit. Wie viele der 450 Mitarbeiter davon betroffen sein werden, sei derzeit noch unklar. Zudem reduziert der Flughafen ab sofort die Kapazitäten auf den benötigten Bedarf.

Am Flughafen Hannover-Langenhagen erhalten wegen der Corona-Krise rund 1500 Mitarbeiter der Airport-Gesellschaft ab Mittwoch Kurzarbeitergeld. Dieses soll ein Jahr lang laufen. Auch Mitarbeiter angeschlossener Betriebe sollen in Kurzarbeit gehen, teilte der Betreiber mit. Weiterlesen

Der Flughafen Nürnberg führt ab April Kurzarbeit ein. Der Flughafenbetreiber erwarte, dass der Flugverkehr in Deutschland nach den Rückholaktionen für deutsche Touristen weitestgehend zum Erliegen kommt, schreibt "Nordbayern.de".

Die mitteldeutschen Flughäfen haben einen Maßnahmenkatalog zur Bewältigung der Corona-Krise aufgelegt. Hauptbestandteil in Halle-Leipzig und Dresden sind veränderte Betriebszeiten und Vereinbarungen zur Kurzarbeit. So soll besonders am Leipziger Standort der derzeit besonders wichtige Frachtbetrieb abgesichert werden.

Lesen Sie auch: Bundestag beschließt historisches Hilfspaket

Der Flughafen Niederrhein wird ab Mittwoch den Betrieb einstellen. Das berichtet "RP-Online". Mit der Corona-Flugeinstellung von Ryanair pausiere auch der Betrieb in Weeze. Flugzeuge können nur noch nach Anmeldung landen. Die Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit.

Der Flughafen Saarbrücken will für seine Beschäftigten Kurzarbeitergeld beantragen. Dazu haben die Flughafen Saarland GmbH und der Betriebsrat der Gesellschaft eine Vereinbarung unterzeichnet, wie der Flughafen am Donnerstag mitteilte. Dies betreffe rund 100 Beschäftigte. Hintergrund für die schwierige Lage seien die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Derzeit gibt es vom Flughafen Saarbrücken noch täglich (außer Samstags) eine Flugverbindung nach Berlin-Tegel mit der Airline Danish Air Transport (DAT).