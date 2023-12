Flughäfen fürchten Millionenbelastungen durch neue Sicherheitsauflagen

Bei einer Geiselnahme am Hamburger Flughafen war es einem Mann gelungen, mit einem Auto auf das Vorfeld zu fahren – auch Klimaaktivisten verschafften sich immer wieder Zutritt. Nun will der Bund die Vorgaben für die Sicherung von Flughäfen verschärfen.

Die Bundesregierung will die Sicherheit an deutschen Flughäfen verbessern. Ziel der Beratungen sollen neue, bundeseinheitliche Richtlinien für den Schutz von Flughäfen vor Eindringlingen sein, wie airliners.de aus Flughafenkreisen erfuhr.

Die Flughäfen warnen bereits vor möglichen Zusatzbelastungen in Millionenhöhe. Die Betreiber argumentieren, dass ein 100-prozentiger Schutz nicht möglich sein kann. Wichtig sei, dass die Meldeketten funktionieren

Bei großen Flughäfen könnten die Zaunanlagen eine Länge von mehr als 40 Kilometern erreichen, teilte der Flughafenverband ADV bereits nach dem Vorfall in Hamburg mit. Hinzu kämen Tore und Zugangsanlagen, die an bestimmten Stellen auch aus Sicherheitsgründen – etwa für die Feuerwehr – schnell passierbar sein müssen.

Möglich scheint dennoch, dass die Regierung als Reaktion auf einen Vorfall in Hamburg vor sechs Wochen neue Mindeststandards für die Sicherung von Zaunanlagen und Toren vorschreiben wird. Damals war ein Mann mit einem Auto durch ein Tor gefahren.

Kurz nach der Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen hatte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Heiko Teggatz, mit Nachdruck einen besseren Schutz von Flughäfen gefordert.

"Es ist nur schwer vermittelbar, dass etwa Weihnachtsmärkte mit Betonbarrikaden gesichert werden, und unsere Flughäfen werden als Hochsicherheitsbereiche von Betreibern stiefmütterlich behandelt", sagte Teggatz am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die Politik unternehme zu wenig, um Betreiber zu mehr Schutz zu zwingen.

"Offensichtlich zwingt niemand die Flughafenbetreiber ernsthaft, Sicherheitsmaßnahmen so hochzufahren, dass es zu solchen Vorfällen schlicht nicht mehr kommen kann." Schon nachdem Klimaaktivisten unlängst mehrere deutsche Flughäfen blockiert hatten, habe er angemahnt, dass Qualität, Höhe und Stärke der Zäune unzureichend seien.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte im November die Flughafenbetreiber aufgerufen, ihre Sicherheitskonzepte zu überprüfen: "Was jetzt in Hamburg passiert ist, muss Anlass für alle Flughafenbetreiber sein, die eigenen Sicherheitskonzepte zu überprüfen und nachzusteuern, wenn es Verbesserungsmöglichkeiten gibt."

Ausschüsse debattieren über Sicherheitskonzept des Hamburger Flughafens

Am 14. Dezember will sich nun zunächst der Innen- und Wirtschaftsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft mit dem Sicherheitskonzept des Airports in Hamburg befassen. Die Abgeordneten wollen sich für das Thema rund eine Stunde Zeit geben, wie aus der Sitzungseinladung hervorgeht.

Am 4. November hatte ein 35-Jähriger mit einem Mietwagen eine aus mehreren Schranken bestehende Absperrung durchbrochen und war auf das Vorfeld des Flughafens gerast. Im Auto saß auch seine vierjährige Tochter. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gab er drei Schüsse aus einer Pistole ab, warf zwei Brandsätze und drohte mit einer Bombe, die sich später als Attrappe herausstellte.

Hintergrund der Tat war ein Sorgerechtsstreit: Der Mann wollte die gemeinsame Ausreise mit seiner zuvor aus der Wohnung seiner Ex-Frau in Stade (Niedersachsen) entführten gemeinsamen Tochter in die Türkei erzwingen. Erst nach rund 18-stündigen Verhandlungen hatte sich der Geiselnehmer ergeben. Der Flughafen war während der Geiselnahme komplett geschlossen worden.

Klimaaktivisten auf Flughäfen: Jetzt soll die Gesetzeslage verschärft werden

Nach dem glimpflichen Ende der Geiselnahme am Hamburger Flughafen war die Sicherheit am Hamburger Flughafen bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr in den Fokus der Kritiker gerückt. Im Juli hatten Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation den Airport für Stunden lahmgelegt, nachdem sie ein Loch in den Zaun geschnitten hatten und bis auf das Flugfeld vorgedrungen waren.

Klimaaktivisten war es aber auch an anderen Flughäfen zum Teil bereits mehrfach mit recht einfachen Mitteln gelungen, auf die Betriebsflächen vorzudringen. Nach bisheriger Rechtslage wird das lediglich als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet. Daher will die Regierung nun das Strafmaß ändern.

"Das Eindringen und Blockieren von Flughäfen richtet großen Schaden an und ist gefährlich", sagte Justizminister Marco Buschmann (FDP) im November. "Es ist deshalb nur konsequent, dass die Bundesregierung nun die Einführung eines entsprechenden Delikts im Luftsicherheitsgesetz prüft. Unser Rechtsstaat ist wehrhaft."