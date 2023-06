Flughäfen erwarten problemlosen Start in die Sommerferien, BDLS warnt

Eine junge Familie gibt auf dem Flughafen in Düsseldorf ihr Gepäck an einem Schalter auf.

In Deutschland beginnt die Sommerferienzeit. Den Anfang macht in diesem Jahr mitten in der Woche das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen - hier haben die Schülerinnen und Schüler am Mittwoch ihren letzten Schultag.

An Flughäfen ist deshalb ab dem Nachmittag mit mehr Betrieb zu rechnen. Flughäfen und Reisebranche zeigen sich aber zuversichtlich, dass sich ein Flugchaos wie im vergangenen Jahr nicht wiederholt.

Nach Angaben des Flughafenverbandes ADV wurden an Flughäfen unter anderem Prozesse verbessert und Mitarbeiter angeworben. Die aktuelle Reisesaison werde deutlich besser laufen, aber die Bewältigung der Stoßzeiten werde je nach Flughafen und Prozessstelle fordernd sein, erwartet ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.

Der weitgehend problemlose Ablauf in den Osterferien war aus seiner Sicht nur eine erste Bewährungsprobe. "Die volle Leistungsfähigkeit der Abläufe zeigt sich erst in den Sommermonaten, wenn Terminals, Vorfelder und auch der von der Flugsicherung kontrollierte Luftraum dauerhaft Höchstbelastungen ausgesetzt sind", sagte Beisel.

Der Flughafenverband rechnet für Juli und August mit knapp 42 Millionen Passagieren - ein Plus von rund 16,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

BDLS warnt vor zu hohen Erwartungen

Die Luftsicherheitsdienstleister warnen aber vor zu hohen Erwartungen. "Wie immer zu Ferienbeginn, ist mit erhöhtem Aufkommen im Autoreiseverkehr, im Zugverkehr und auch im Flugverkehr zu rechnen", sagte der Präsident des Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS), Udo Hansen, am Mittwoch.

"Die Infrastruktur kann nicht auf die wenigen Tage mit extrem hoher Belastung ausgerichtet werden, sondern richtet sich nach dem normalen Reiseverkehrsaufkommen." Daher ließen sich Wartezeiten nicht ganz vermeiden. "Darauf müssen die Passagiere vorbereitet sein."

Im vorigen Sommer gab es deutschland- und europaweit Chaos an vielen Flughäfen - vor allem wegen Personalmangel in der Luftfahrt. Es kam zu Warteschlangen, Verspätungen und Tausenden Flugstreichungen.

Mittlerweile sei die Situation an den Kontrollstellen der Flughäfen deutlich verbessert worden, so der BDLS. An einigen Airport sei es möglich, Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle zu buchen. Ebenso wurde eine neue Kontrolltechnik (CT-Scanner) eingeführt, die Fest- und Flüssigsprengstoff erkennen kann.

"Damit müssen Flüssigkeiten und elektronische Geräte wie Laptops etc. nicht mehr aus dem Handgepäck genommen werden, sofern die Kontrollspuren mit der neuen Technik ausgestattet sind." Die Sicherheitskontrollen gelten als Nadelöhr und hatten 2022 für viele Verzögerungen gesorgt.