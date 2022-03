Flughäfen und Airlines in Großbritannien heben Maskenpflicht auf

In Großbritannien fallen die Corona-Restriktionen - auch auf Reisen. Fluggäste am Londoner Flughafen Heathrow und verschiedener britischer Fluggesellschaften müssen auf Reisen nun keine Masken mehr tragen.

Die Fluggesellschaften British Airways und Virgin Atlantic stellen es ihren Fluggästen ab sofort frei, ob sie an Bord weiter Schutzmasken tragen oder nicht.

Ausnahme sind Flüge, bei denen im Zielland eine Maskenpflicht gilt, etwa die USA oder verschiedene EU-Länder. "Bitte respektieren Sie weiterhin die Vorlieben Ihrer Mitreisenden in Bezug auf Masken", schreibt British Airways auf Twitter.

Zuvor hatten bereits Jet2 und die britische Tui Airways die maskenpflicht auf Flügen nach Großbritannien und Nordirland aufgehoben. Schottland und Wales sind laut Tui ausgenommen: "Personen ab 12 Jahren, die nach oder von Wales oder Schottland fliegen, müssen während der gesamten Reise eine Maske tragen, auch wenn sie vollständig geimpft sind", heißt es.

Andere Fluggesellschaften in Großbritanien wollen die Masken-Pflicht an Bord ebenfalls bald aufheben. Ryanair-Group-Chef Michael O'Leary sagte dem "Evening Standard" Anfang März, er erwarte das Ende der Maskenpflicht in Ryanair-Flugzeugen ab Ende April. Ryanair bietet einen Großteil der Flüge innerhalb Europas an und kann daher von den britischen Öffnungen nicht so profitieren, wie etwa British Airways.

Die Iata und der europäische Flughafenverband ACI Europe fordern aber bereits die Aufhebung aller verbleibenden Corona-Beschränkungen auch für Reisen innerhalb der EU und des Schengen-Raums. Tests, Impfnachweise oder Passagierlokalisierungsformulare seien nicht mehr notwendig, heißt es in einer Mitteilung vom 11. März. Auch das Tragen von Masken auf Flügen sei abzuschaffen, sofern es in den beflogenen Staaten in Innenräumen ebenfalls nicht mehr erforderlich sei.

Alle Corona-Reiseregeln entfallen

Auch der Flughafen London Heathrow hat die Maskenpflicht aufgehoben. Eine Empfehlung gelte aber weiterhin, berichtete die BBC am Mittwoch.

In England ist die Maskenpflicht in vielen Innenräumen bereits seit Ende Januar aufgehoben, allerdings hielten einige Unternehmen und Geschäfte sie weiterhin aufrecht.

In Großbritannien entfallen zudem am 18. März sämtliche Corona-Reiseregeln. Dann können auch Ungeimpfte ohne Tests einreisen. Das bedeutet auch, dass niemand mehr Corona-Formulare ausfüllen muss, die bislang von allen Reisenden verlangt wurden.

Die Corona-Infektionszahlen steigen in Großbritannien derweil wieder an. Im Wochenvergleich stieg die Zahl der gemeldeten Fälle zuletzt um mehr als 50 Prozent. Auch die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern nimmt wieder zu.