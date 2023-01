Fluggesellschaften warnen vor Wiedereinführung von Corona-Testverpflichtungen

Angesichts der vielen Corona-Infektionen in China berät die Europäische Union aktuell über den Umgang mit Reisenden aus dem asiatischen Land. Bei dem Expertentreffen des für die EU-Krisenreaktion zuständigen Gremiums IPCR geht es darum, sich über mögliche Corona-Maßnahmen abzusprechen.

Unter anderem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dringt auf EU-einheitliche Maßnahmen. Einige Mitgliedstaaten wie Frankreich und Spanien ordneten bereits eine Corona-Testpflicht für Reisende aus China an.

Die Iata kritisiert, dass immer mehr Länder negative Covid-Tests von Einreisenden aus China verlangen. "Es ist sehr enttäuschend, zu sehen, dass Maßnahmen, die sich in den vergangenen drei Jahren als unwirksam erwiesen haben, reflexartig wieder eingeführt werden", teilte Iata-Chef Willie Walsh am Mittwoch am Iata-Sitz in Genf mit.

Solche Maßnahmen könnten nach wissenschaftlichen Studien die Ausbreitung von Coronavirus-Varianten allenfalls um ein paar Tage verzögern. Stattdessen schadeten sie der Wirtschaft und vernichteten Arbeitsplätze.

"Wir haben die Werkzeuge, mit Covid-19 umzugehen, ohne auf unwirksame Maßnahmen zurückzugreifen", teilte Walsh mit. In dem Verband sind rund 300 Fluggesellschaften, die zusammen gut 80 Prozent des weltweiten Flugverkehrs abwickeln.

China erlebt nach der Aufhebung von Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne seit Dezember eine starke Corona-Welle. Einige Länder verlangen nun negative Corona-Tests vor der Abreise, andere testen Reisende aus China bei der Ankunft.

Der deutsche Flughafenverband ADV ist dabei nicht generell gegen Tests, verlangt aber einheitliche Regeln. "Die Flughäfen wünschen sich ein abgestimmtes Vorgehen der EU-Mitgliedsstaaten", sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. "Zu bevorzugen sind Maßnahmen, die vor Abflug der Passagiere aus China getroffen werden. Beispielsweise könnten Passagiere vor Abflug einen negativen PCR-Test vorlegen."

Deutschland will sich bei den EU-Beratungen über den Umgang mit Einreisenden aus China für eine einheitliche europäische Regelung einsetzen. Das sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Mittwoch in Berlin. "Wir sind vor allen Dingen daran interessiert, ein Virusvariantenmonitoring aufzustellen", fügte er hinzu.

Die bisher aus China bekannten Varianten des Coronavirus seien noch die, die auch in Deutschland zirkulierten, "aber wir möchten natürlich frühzeitig wissen, ob sich daran irgendetwas ändert".

Dem Sprecher zufolge geht es um Abwasseruntersuchungen an Flughäfen. Am Frankfurter Flughafen gebe es das bereits. Dies könne man noch ausbauen, indem beispielsweise das Abwasser einzelner Flugzeuge untersucht werde. Österreich hatte angekündigt, dies bei allen Flügen aus China ab der kommenden Woche zu tun. Andere Länder verlangen negative Corona-Tests für Einreisende aus China.

Warum die hohen Coronazahlen in China so viele Länder nervös machen

Seit Ende der Massentests im Dezember wird das Ausmaß der aktuellen Corona-Welle in China nicht mehr erfasst. Die Nationale Gesundheitskommission veröffentlicht keine tägliche Statistik zu Infektionen und Toten mehr. Außerdem wurden die Kriterien für einen Corona-Todesfall geändert. Seit Aufhebung der Corona-Maßnahmen ab 7. Dezember wurden in dem Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern nur 15 tödliche Infektionen gemeldet.

Überfüllte Krankenhäuser und überlastete Krematorien zeichnen jedoch ein anderes Bild. Um sich einen Überblick über das Infektionsgeschehen zu verschaffen, stützten sich die Behörden auf Online-Umfragen, Erhebungen von Krankenhäusern und Kommunalverwaltungen sowie Daten aus Notrufen und Verkäufen von Fiebermedikamenten, sagt Yin Wenwu vom chinesischen Zentrum für Seuchenkontrolle.

Lückenhafte Schätzungen

Mangels verlässlicher Daten schätzen lokale und regionale Behörden inzwischen die täglichen Infektionszahlen. Die Seuchenkontrolle in der Küstenprovinz Zhejiang erklärte am Dienstag, die Zahl der neuen Fälle sei in den vergangenen Tagen sprunghaft angestiegen und rechnet damit, dass "die Epidemie voraussichtlich im Januar einen Höhepunkt erreichen wird". Quzhou und Zhoushan, zwei Städte in der Provinz, gaben die Quote der Infizierten mit mindestens 30 Prozent an.

Die östliche Küstenstadt Qingdao kalkuliert mit rund 500.000 neuen Fällen pro Tag und Dongguan im Süden mit bis zu 300.000. Beamte in der Inselprovinz Hainan schätzten am Freitag, dass sich bereits mehr als 50 Prozent der Bevölkerung mit dem Coronavirus infiziert hätten.

Ein Mitarbeiter testet im klinischen Labor des Leishenshan Krankenhauses in China Coronavirus-Proben von Patienten. © dpa / Cheng Min/XinHua

Ein leitender Arzt eines Schanghaier Krankenhauses sagte am Dienstag, dass bis zu 70 Prozent der 25 Millionen Einwohner der Stadt von der aktuellen Infektionswelle erfasst worden sein könnten. Einer der führenden Epidemiologen des Landes, Wu Zunyou, sagte am Donnerstag, der Höhepunkt der Infektionen in den Städten Peking, Chengdu und Tianjin sei bereits überschritten.

Aus einer Sitzung von Gesundheitsbeamten im vergangenen Monat sickerte durch, dass diese davon ausgingen, dass sich bereits in den ersten 20 Dezembertagen 250 Millionen Menschen in ganz China infiziert hätten. Forscher der Universität Hongkong befürchten, dass in diesem Winter fast eine Million Chinesen an Covid sterben könnte. Das britische Analyseunternehmen Airfinity rechnet mit 1,8 Millionen Ansteckungen und 11.000 Todesfällen täglich. Das würde bedeuten, dass bis Ende April 1,7 Millionen Chinesen an den Folgen einer Corona-Infektion sterben.

Sorge vor Virusvarianten

Bislang gibt es keine Hinweise, dass durch die massenhaften Infektionen in China neue Virusvarianten entstanden. In Peking herrschten weiterhin die Omikron-Subtypen BA.5.2 und BF.7 vor, sagt Xu Wenbo vom Zentrum für Seuchenkontrolle. Auch in Schanghai sei Omikron nach wie vor die dominierende Variante. Um die Entwicklung zu überwachen, werde eine nationale Datenbank mit Virusproben aus den Krankenhäusern aufgebaut.

Peking übermittelte im Dezember 384 Omikron-Proben an die globale Online-Datenbank GISAID, wie auf deren Website zu lesen ist. Die Gesamtzahl der von China an die Datenbank weitergeleiteten Proben ist mit 1.308 jedoch geringer als die anderer Länder. Die jüngsten Proben aus China "ähneln alle den bekannten, weltweit zirkulierenden Varianten, die zwischen Juli und Dezember beobachtet wurden", teilte GISAID am Freitag mit.

Der Virologe Jin Dong-yan von der Universität Hongkong sieht derzeit keinen Anlass zur Furcht vor neuen Varianten. "An vielen Orten der Welt gab es massenhafte Ausbrüche, aber eine tödlichere Variante ist danach nicht aufgetaucht", sagte Jin in einem unabhängigen Podcast. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein solcher Subtyp in China entwickle, hält er für "sehr gering".